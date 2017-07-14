Trabzonspor'dan Jose Sosa bombası !

Kucka'yı aldıktan sonra transferde yeniden sessizliğe gömülen Bordo- Mavililer, taraftarların beklediği ikinci bombayı yine Milan'dan eski Beşiktaşlı Sosa'yla patlatmak istiyor.



Juraj Kucka'yı aldıktan sonra transferde yeniden sessizliğe gömülen Bordo- Mavililer, taraftarların beklediği ikinci bombayı patlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle başkan Muharrem Usta, transferde operasyonlarıyla yakından ilgilenirken, önceliği orta sahaya veren Fırtına, rotasını tanıdık bir isme çevirdi. Werder Bremen'in kaptanı Zlatko Junuzovic'ten istediği yanıtı alamayan Trabzonspor yönetimi, oyuncunun sürekli işi yokuşa sürmesi nedeniyle bu transferden vazgeçti.

TRABZONSPOR'DAN SOSA HAMLESİ

Alternatif isimlere yönelen Bordo-Mavililer, Beşiktaş forması altında şampiyonluk yaşadıktan sonra sürpriz bir şekilde Milan'a giden Jose Sosa'ya göz dikti.

İtalya'da aradığı futbol ortamını bir türlü bulamayan ve performans olarak beklentilerin çok altında kalan Tangocu'yu çok isteyen Yanal'ın bu talebini gerçekleştirmek için büyük çaba gösteren başkan Usta, tıpkı Kucka'da olduğu gibi İtalya'ya ikinci bir sefer yaparak Milan'la masaya oturduğu öğrenildi.

Yapılan ilk görüşmelerde Milan'ın teklife olumlu baktığı öğrenilirken, Sosa'nın sorun çıkardığı ifade edildi. Fırtına, Arjantinli yıldızı ikna edebilmek için eski takım arkadaşı Kucka'yı da aracı olarak kullanacak.

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