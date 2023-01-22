Trabzonspor'dan kendi evinde gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'daki maçı bordo-mavili ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Yusuf Yazıcı, 48. dakikada Marc Bartra, 51. dakikada Anastasios Bakasetas ve 64. dakikada Trezeguet attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Karadeniz temsilcisi ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor karşısındaki galibiyetiyle 35 maça yükseltti.

Trabzonspor ligdeki puanını 35 yaparken, İstanbulspor 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 4-0 İstanbulspor

90+2' İstanbulspor gole yaklaştı. Savunma arkasında topla buluşan Emir Kaan'ın vuruşu üsten auta gitti.

87' Sol çaprazda topla buluşan Trezeguet, çalımlarla ceza alanına girdi. Son anda savunma araya girdi.

79' Trabzonspor 5. gole yaklaştı! Ceza alanı önünden vuruşunu yapan Djaniny'in şutunu David Jensen güçlükle kornere çeldi.

74' Trabzonspor, Trezeguet ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

72' Trabzonspor etkili geldi! Sol çaprazdan içeri giren Djaniny'nin vuruşunu kaleci Jensen kurtardı. Seken toptan Umut Bozok'un vuruşu auta gitti.

64' GOL | Trabzonspor, Trezeguet'in golüyle skoru 4-0'a getirdi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

53' Yusuf Yazıcı, Muammer'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

51' GOL | Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın golüyle durumu 3-0'a getirdi. Eren Elmalı'nın sol kanattan yaptığı orta savunmadan sekti. Ceza alanı önünde topla buluşan Bakasetas topu soluna alıp uzak köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

48' GOL | Trabzonspor, Marc Bartra'nın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Bakasetas, sağ çaprazdan çizgiye inip topu ortaya çevirdi. Maxi Gomez'in topukla yaptığı vuruşu kaleci Jensen kurtardı ancak seken topu Bartra ağlara gönderdi.

47' İstanbulspor etkili geldi! Eze'ni vuruşu Bartra'dan sekip sol çaprazdaki Ethemi'nin önüne düştü. Ethemi'nin vuruşu Uğurcan'da kaldı.

42' Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Yazıcı, şutunu çekmeye hazırlanıyordu ancak ofsayt bayrağı havada.

38' İstanbulspor etkili geldi! Hızlı gelişen hücumda sağ kanatta topla buluşan Topalli, sol çaprazdaki Ethemi'yi gördü. Ethemi'nin vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

33' GOL | Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın ortasında kafalardan seken topu Yusuf Yazıcı ceza alanından topu ağlara gönderdi.

21' Anastasios Bakasetas, sağ kanattaki Abdülkadir Ömür'e uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan taca gitti.

19' Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle GOL iptal edildi.

13' Bruno Peres, savunma arkasına hareketlenen Maximiliano Gomez'i görmek istedi. Okan araya girip topu taca gönderdi.

11' Hızlı gelişen hücumda Emeka Eze sol kanattaki Valon Ethemi'yi görmek istedi. Bartra araya girerek topu uzaklaştırdı.

5' Sol çaprazda topla buluşan Anastasios Bakasetas ceza alanına sert bir top gönderdi. Okan Erdoğan'dan seken top kornere gitti.

1' Zorlu mücadele Arda Kardeşler'in düdüğü ile başladı.