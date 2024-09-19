Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş

Trendyol Süper Lig’in üçüncü hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Trabzonspor uzun süre geride götürdüğü maçta 90+8. dakikada gelen golle karşılaşmayı 2-2 tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in üçüncü hafta erteleme karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetti. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturdu.

TRABZONSPOR 90+8’DE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kayserispor 10. dakikada yakaladığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltının kaçmasının ardından baskısını arttıran Kayserispor 12. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Trabzonspor baskısını arttırsa da ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Kayserispor 63. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Trabzonspor 89. dakikada bulduğu golle umutlandı ve ataklarını sıklaştırmaya başladı. Bordo-mavili ekip 90+8. dakikada bulduğu golle skoru 2-2’ye getirdi ve maç bu sonuçla sona erdi.

Trabzonspor’un gollerini 89. dakikada Umut Bozok ve 90+8. dakikada Stefano Denswil kaydetti. Kayserispor’un gollerini ise 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Aylton Boa Morte kaydetti.

Ayrıca Joseph Attamah 10. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Kayserispor’da Gökhan Sazdağı 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 5’e yükseltirken, Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.

DHA