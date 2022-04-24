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Trabzonspor'dan şampiyonluk coşkusunu gölgelen karar

Trabzonspor'dan şampiyonluk coşkusunu gölgelen karar

38 haftalık Süper Lig maratonunda şampiyonluk için sadece 1 beraberliğin bile yettiği ve erken şampiyonluk ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor'da yönetimin "şampiyonluk maç bilet fiyatları" açıklaması tepkilere yol açtı.

Trabzonspor, “Şampiyonluk maçı” olarak gördüğü Antalyaspor ile oynayacağı maç biletlerinin 25 Nizan Pazartesi saat 13.00’te satışa sunulacağını açıkladı.

Şampiyonluk için sadece bir puana ihtiyacı olan Bordo-mavililerin çıkacağı maç biletlerinin en ucuzu 500 lira olarak belirlendi. Bilet fiyatlarını gören birçok taraftar sosyal medyadan tepki gösterdi. 

Bazı taraftarlar ise yıllardır şampiyon olamayan Trabzonspor’un, şampiyonluk maçı’na özel bilet fiyatlarının yüksek olmasını normal olarak değerlendirdi. Karadeniz ekibinin Antalyaspor maç biletlerinin fiyatları şöyle:

VIP Platinum. 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL

Etiketler Trabzonspor trabzonspor bilet fiyatları şampiyonluk maçı şampiyon maç bileti
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