Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı
Trabzonspor YouTube kanalında dün ekrana gelen bir canlı yayın ortalığı karıştırdı.
Trabzonspor YouTube kanalında dün ekrana gelen bir canlı yayın ortalığı karıştırdı. Deneme çekimi yaptıklarını zanneden ancak bilmeden canlı yayına giren kulüp çalışanları yönetimi eleştirdi. Kameraya kayıt alan kişinin “Bu paranın nereye gittiğini konuşur musunuz?” dediği duyulurken, görüntüdeki kişi alınan oyunculara rağmen takımdaki forvet eksikliğine tepki göstermesi sosyal medyada Trabzonsporlu taraftarları da ikiye böldü.
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