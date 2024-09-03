Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştirdi.

Olumlu geçen görüşmenin ardından bordo mavililerde 5. Güneş dönemi başlıyor.

DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERİ

72 yaşındaki Güneş son olarak 2009-2013 yılları arasında Trabzonspor'da görev almış ve 145 maça çıkmıştı. Güneş bu maçlarda 1.76 ortalama elde etmişti.

Güneş'in daha önceki iki dönemi ise 2005 ve 1993-1997 yılları arasında yaşanmıştı.

TRABZONSPOR RESMEN AÇIKLADI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Birlikte başaracağız, yeniden tarih yazacağız. Evine tekrar hoş geldin Şenol Güneş." ifadelerine yer verildi.