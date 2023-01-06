Transfer dönemine hazırlanan Beşiktaş 5 ismin peşinde

"Hoca ne derse yapacağız" diyen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "teknik direktörümüz Şenol Güneş, takviye istiyor. Takımımıza 4-5 güç katacak transfer yapmayı planlıyoruz" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Sorumlusu Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın gündemine dair Fanatik'e konuştu.

Kocadağ, çok kritik bir dönemde yönetim olarak göreve talip olduklarını belirtirken, kulübün son durumu ve transferlerle ilgili düşüncelerini anlattı.

Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"En kritik dönemde göreve talip olduk. Ateşten gömlek giydik. Bizim ile çalışan birçok arkadaş kaçıp, kayıplara karıştı. Şimdi sosyal medyada yarattıkları trollerle bize saldırıyorlar."

"2028'DE BAŞKAN ADAYIYIM"

"Şimdiden kaç başkan adayı ortaya çıkıyor neden? Çünkü ışığı gördüler. Aslında gösterdik. Maaşlar ödeniyor. Futbolcuların alacaklarında sıkıntı yaşanmıyor. Mali disiplin ve denge oluştu. Bu durumda aday olmak istiyorlar. Ben de 2028'deki seçimler için başkan adayıyım."

"HOCA NE İSTERSE YAPACAĞIZ"

"Transferlerle ilgili olarak teknik direktörümüz Şenol Güneş, takviye istiyor. Takımımıza 4-5 güç katacak transfer yapmayı planlıyoruz. Hocamız ne istiyorsa hepsini yapacağız. Bunun için paramız da var, gücümüz de. Taraftarımız merak etmesin, bu konuda rahat olsunlar. 4 yılda bir şampiyonluk ortalaması yakaladık. Kupalar aldık. Bakın bakalım, en büyük rakiplerimizden Fenerbahçe kaç senedir şampiyonluk göremedi."

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Bizim için 'Sessiz kalıyorlar, yumruğunu masaya vurmuyorlar' deniyor.Üç büyüklerin kafa kafaya yarışta olduğu dönemde, şampiyon olduk.Hem de averajla... Aynı şekilde şampiyonluk vermişliğimiz de vardı. Demek ki, yönetim lobimizin gücünü göstermişiz. Bu durumda Beşiktaş'a kim yüzde kaç şans verirdi. Biz mutlu sona ulaşmasını bildik. Yine şampiyon olacağız."

"3-5 YETERSİZ HAKEME KALAMAYIZ"

Hakemlerle ilgili olarak Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ,"Genç ve eğitimli nüfusa sahibiz.Hep aynı hakemler dönüp duruyor. Spor akademileri var. Burdaki öğrencilerden seçme yapacaksın. Kaliteli eğitim vereceksin. Ayrıca futbolu erken bırakanları da ekleyeceksin. Geniş hakem havuzu olacak. Böyle üç beş yetersiz hakeme kalmayacaksın. Bir de, babadan oğula geçen hakemleri anında göndereceksin. Böyle bir şey kabul edilebilir değil" yorumunu yaptı