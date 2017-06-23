Fatih Terim'den flaş sözler! Galatasaray...
Bologna Sneijder'i gözüne kestirdi
Fenerbahçe, Lens ile anlaşmaya varamadı
Galatasaray Clichy'nin alternatifini buldu
Galatasaray Clichy'nin alternatifini buldu
Taraftarlar stat inşatına el attı
Taraftarlar stat inşatına el attı
Gazi Koşusu’nda start kuraları çekildi
Gazi Koşusu’nda start kuraları çekildi
Visca'dan inanılmaz istatistik
Visca'dan inanılmaz istatistik
Gelmek için 4 milyon euro'yu reddetti !
Gelmek için 4 milyon euro'yu reddetti !
Beşiktaş'a transferi an meselesi !
Beşiktaş'a transferi an meselesi !
Vida'nın hocası resmen açıkladı !
Vida'nın hocası resmen açıkladı !
Abdullah Avcı da açıkladı: ''Edin Visca...''
Abdullah Avcı da açıkladı: ''Edin Visca...''
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 23 Haziran 2017 18:01

Tudor'dan Pasalic transferi için Conte'ye telefon

Galatasaray Teknik Direktörü, 22 yaşındaki Mario Pasalic için Juventus’ta birlikte top koşturdukları Chelsea’nin hocasını telefonla aradı.

Tudor'dan Pasalic transferi için Conte'ye telefon
A+ A-

Galatasaray’da, Teknik Direktör Igor Tudor’un transferini istediği Mario Pasalic için Chelsea’nin hocası Antonio Conte yeşil ışık yaktı.

Tudor, Juventus’taki eski takım arkadaşı olan Conte’yi arayarak bu transferde kendilerine yardımcı olmasını istedi. İtalyan futbol adamı, İngiliz kulübünün bu futbolcuyu Galatasaray’a satması için aracılık edeceği sözünü verdi.

Geçen sezonu Milan’da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea, bir sene sonra serbest kalacak olan Pasalic’i satma kararı almıştı.

Anlaşma an meselesi

Tudor’un Conte’yi aramasının ardından İngilizler, Hırvat futbolcunun satışında önceliği Galatasaray’a tanıma kararı aldı. Son 3 sezonu İspanya’da Elche, Fransa’da Monaco ve İtalya’da Milan takımlarında kiralık olarak geçiren Pasalic’in, Chelsea ile sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Galatasaray genç yetenek için 2.5 milyon euro gözden çıkarmış durumda. Chelsea ile anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un Hırvatistan’da Hajduk Split’i çalıştırdığı dönemde şans verip gelişiminde önemli bir pay sahibi olduğu Pasalic’in transferine çok önem verdiği bildirildi.

Almanya doğumlu olan 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun transferi durumunda orta sahaya dinamizm getireceğini belirten Tudor’un, “Galatasaray için çok önemli bir yatırım olur” dediği bildirildi.

Mario Pasalic ne yaptı?

Hırvatistan’ın tüm genç yaş milli takımlarında forma giyen Mario Pasalic, 2014’te ilk kez teknik direktör Kovac tarafından kadroya çağrıldı. 22 yaşındaki futbolcu A Milli Takım formasını 2 maçta giydi.

Milliyet

tudor , conte , pasalic , galatasaray , galatasaray haberleri , son dakika galatasaray haberleri