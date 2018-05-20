Şampiyonluk maçının bitiş düdüğünden sonra yayına alınan özel video yüzbinlerce kez beğeni aldı. Türk Telekom’un hazırladığı videoyu hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Muslera gibi yıldız futbolcular da kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Videoda Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda 8 sezonda, 4 lig şampiyonluğu ve 11 kupa aldığına da dikkat çekildi.

Türk sporunun destekçisi Türk Telekom, Galatasaray futbol takımının 2017-2018 Süper Lig şampiyonluk coşkusunu hazırladığı özel bir video ile paylaştı. Galatasaray’ın maçlarına oynadığı stada adını vererek destek olan Türk Telekom’un videosu gerek sarı kırmızılı camiadan gerekse tüm sporseverlerden yüzbinlerce beğeni aldı. Türk Telekom’un hazırladığı videoyu hem Galatasaray Spor Kulübü hem de Muslera gibi yıldız futbolcular da kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mekan değişir ruh değişmez!

Türk Telekom’un Galatasaray için hazırlayıp sosyal medya hesaplarından sunduğu videoda; Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun gol kralı Gomis’in Galatasaray formasıyla attığı ilk golle başlayan özel film kaptan Muslera, Maicon, Serdar Aziz ve Mariano gibi futbolcuların sahada imza attığı jeneriklik hareketler ve goller ile futbolcuların ve taraftarların sevinç dolu koreografi gösterileriyle devam ediyor.

Videoda ayrıca Galatasaray’ın “İmparator” unvanlı Teknik Direktörü Fatih Terim, üzerinde imparator kıyafetleri ve muzaffer bir gladyatör edası ile sahaya çıkarak tribünlerdeki taraftarları selamlıyor. Türk Telekom’un videosu, Türk Telekom Stadyumu’nda yaşanan büyük şampiyonluk sevincini sahada ve tribünlerde yaşanan karnaval coşkusu ile aktarıyor. Video, “Türk Telekom Stadyumu’nda 8. sezon, 4 lig şampiyonluğu, 11 kupa! Mekan değişir ruh değişmez!” mottosuyla son buluyor.