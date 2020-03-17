Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler ertelenecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok lig ertelenirken, Ukrayna ve Türkiye ligi henüz ertelenmedi. Artan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye liginin de erteleneceği konuşulmaya başlanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara son verdi.

"ERTELENME SÖZ KONUSU DEĞİL"

“Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır. Şu anda alınmış kararda bir değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar maçlar seyircisiz devam edecek."

"GÖZTEPE-SİVASSPOR MAÇI BU AKŞAM OYNANACAK"

"Sağlık Bakanlığı, bilim kurulunun çalışmaları ve onlarla devamlı irtibatlı olma durumundayız. İnşallah bu akşam Göztepe - Rizespor maçı oynanacak ve ligde eksik maçımız olmayacak. Verilmiş karar neticesinde liglerimiz devam etmektedir."

