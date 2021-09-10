Türkiye futbola doyacak! 3 büyükler 22 günde 7'şer maç yapacak
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına da çıkacak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hafta içi fikstürünün olduğu bu dönemde 22 günde 7 maça çıkacak.
Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ı çok yoğun bir fikstür bekliyor...Milli Takım arasının sona ermesinin ardından Süper Lig mücadelesi tüm hızı ile sürecek. Sezonun 4.haftasında Trabzonspor - Galatasaray maçı gibi profili yüksek bir maç var ancak Eylül aynı zamanda Avrupa Kupaları'nda grup aşamasının başladığı ay olacak.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına da çıkacak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 38 hafta oynanacak Süper Lig'de zaman zaman denk gelen hafta içi fikstürünün de olduğu bu dönemde sadece 22 günde 7 maça çıkacak. Klişe olarak kullanılan '3 günde bir maç yapıyoruz' ifadesi adeta gerçekleşmiş olacak.
BEŞİKTAŞ (22 gün 7 maç)
11.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
15.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş - B. Dortmund
18.09.2021 Süper Lig / Antalyaspor - Beşiktaş
21.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Adana Demirspor (Hafta içi maçı - Salı günü)
24.09.2021 Süper Lig / Altay - Beşiktaş
28.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Ajax - Beşiktaş
02.10.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Sivasspor
FENERBAHÇE (22 gün 7 maç)
12.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Sivasspor
16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / E. Frankfurt - Fenerbahçe
19.09.2021 Süper Lig / M. Başakşehir - Fenerbahçe
23.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Giresunspor (Hafta içi maçı - Perşembe günü)
26.09.2021 Süper Lig / Hatayspor - Fenerbahçe
30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Fenerbahçe - Olympiakos
03.10.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Kasımpaşa
GALATASARAY (22 gün 7 maç)
12.09.2021 Süper Lig / Trabzonspor - Galatasaray
16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Galatasaray - Lazio
19.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Alanyaspor
22.09.2021 Süper Lig / Kayserispor - Galatasaray (Hafta içi maçı - Çarşamba günü)
26.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Göztepe
30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Marsilya - Galatasaray
3.10.2021 Süper Lig / Çaykur Rizespor - Galatasaray
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