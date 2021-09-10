Türkiye futbola doyacak! 3 büyükler 22 günde 7'şer maç yapacak

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına da çıkacak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hafta içi fikstürünün olduğu bu dönemde 22 günde 7 maça çıkacak.

Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ı çok yoğun bir fikstür bekliyor...Milli Takım arasının sona ermesinin ardından Süper Lig mücadelesi tüm hızı ile sürecek. Sezonun 4.haftasında Trabzonspor - Galatasaray maçı gibi profili yüksek bir maç var ancak Eylül aynı zamanda Avrupa Kupaları'nda grup aşamasının başladığı ay olacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına da çıkacak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 38 hafta oynanacak Süper Lig'de zaman zaman denk gelen hafta içi fikstürünün de olduğu bu dönemde sadece 22 günde 7 maça çıkacak. Klişe olarak kullanılan '3 günde bir maç yapıyoruz' ifadesi adeta gerçekleşmiş olacak.

BEŞİKTAŞ (22 gün 7 maç)

11.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Yeni Malatyaspor

15.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Beşiktaş - B. Dortmund

18.09.2021 Süper Lig / Antalyaspor - Beşiktaş

21.09.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Adana Demirspor (Hafta içi maçı - Salı günü)

24.09.2021 Süper Lig / Altay - Beşiktaş

28.09.2021 Şampiyonlar Ligi / Ajax - Beşiktaş

02.10.2021 Süper Lig / Beşiktaş - Sivasspor

FENERBAHÇE (22 gün 7 maç)

12.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Sivasspor

16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / E. Frankfurt - Fenerbahçe

19.09.2021 Süper Lig / M. Başakşehir - Fenerbahçe

23.09.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Giresunspor (Hafta içi maçı - Perşembe günü)

26.09.2021 Süper Lig / Hatayspor - Fenerbahçe

30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Fenerbahçe - Olympiakos

03.10.2021 Süper Lig / Fenerbahçe - Kasımpaşa

GALATASARAY (22 gün 7 maç)

12.09.2021 Süper Lig / Trabzonspor - Galatasaray

16.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Galatasaray - Lazio

19.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Alanyaspor

22.09.2021 Süper Lig / Kayserispor - Galatasaray (Hafta içi maçı - Çarşamba günü)

26.09.2021 Süper Lig / Galatasaray - Göztepe

30.09.2021 UEFA Avrupa Ligi / Marsilya - Galatasaray

3.10.2021 Süper Lig / Çaykur Rizespor - Galatasaray