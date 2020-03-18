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  5. 18 Mart 2020 17:26

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden koronavirüs açıklaması!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği yaptığı açıklamada liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi gerektiğini açıkladı.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden koronavirüs açıklaması!
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği koronavirüs hakkında bir açıklama yayımladı. Resmi sitelerinden yaptıkları açıklama ile futbolcuların yanında olduğunu belirten TPFD, "devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz" ifadesini kullandı.

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TPFD: "Futbolcu arkadaşlarımızın endişelerinin üst seviyeye çıkması ile durumu konunun tüm muhataplarına, hatta en üst düzeyde karar vericilere ilettik. Geldiğimiz noktada, bugün gerçekleşen devletin en üst makamında yapılan toplantının sonucunu beklemekteyiz."

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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği , koronavirüs
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