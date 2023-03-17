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  5. Türkiye'ye kötü haber... UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu

Türkiye'ye kötü haber... UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu

Türkiye'ye kötü haber... UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarışan ekiplerimizin son 16 turunda elenmesiyle, Avrupa’da Türkiye’den temsilci kalmazken UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmesi için gözler Fenerbahçe ve Sivasspor’a çevrilmişti. Toplam 6 galibiyetin yeteceği, sezonda Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’un elenmesiyle ülke puanı sıralamada bir değişiklik olmadı.

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderilmek için Türkiye’nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyordu. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye’nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansını yakalayacaktı.

Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1 ve Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek.

• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
• Lig 2.’si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
• Lig 3.’sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
• Lig 4.’sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

ŞAMPİYON ÖN ELEME OYNAYACAK

Süper Lig’de 2023-24 sezonu şampiyonu, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için bir eleme oynayacak. Süper Lig ikincisi 3 eleme turu oynayacak.

Başakşehir’in ardından bugün Fenerbahçe ve Sivasspor’un da elenmesiyle, Avrupa arenasında Türkiye’yi temsil eden takım kalmadı.

İŞTE ÜLKE SIRALAMASI

15 Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)

14 Ukrayna: 29.500 (Takımı kalmadı)

13 İsviçre: 29.875 (Basel)

12 Türkiye: 31.700 (Takımı kalmadı)

11 Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)

10 Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)

9 İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)

Etiketler UEFA Avrupa Ligi UEFA Konferans Ligi Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi ülke puanı
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