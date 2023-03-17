Türkiye'ye kötü haber... UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde yarışan ekiplerimizin son 16 turunda elenmesiyle, Avrupa’da Türkiye’den temsilci kalmazken UEFA ülke puanı sıralaması belli oldu
Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonunda direkt olarak Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmesi için gözler Fenerbahçe ve Sivasspor’a çevrilmişti. Toplam 6 galibiyetin yeteceği, sezonda Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’un elenmesiyle ülke puanı sıralamada bir değişiklik olmadı.
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderilmek için Türkiye’nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyordu. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye’nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansını yakalayacaktı.
Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1 ve Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek.
• Lig şampiyonu: Şampiyonlar Ligi play-off
• Lig 2.’si: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme
• Lig 3.’sü: Avrupa Ligi 2. ön eleme
• Lig 4.’sü: Konferans Ligi 2. ön eleme
• Kupa şampiyonu: Avrupa Ligi play-off
ŞAMPİYON ÖN ELEME OYNAYACAK
Süper Lig’de 2023-24 sezonu şampiyonu, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için bir eleme oynayacak. Süper Lig ikincisi 3 eleme turu oynayacak.
Başakşehir’in ardından bugün Fenerbahçe ve Sivasspor’un da elenmesiyle, Avrupa arenasında Türkiye’yi temsil eden takım kalmadı.
İŞTE ÜLKE SIRALAMASI
15 Çekya: 29.050 (Takımı kalmadı)
14 Ukrayna: 29.500 (Takımı kalmadı)
13 İsviçre: 29.875 (Basel)
12 Türkiye: 31.700 (Takımı kalmadı)
11 Sırbistan: 32.375 (Takımı kalmadı)
10 Avusturya: 34.000 (Takımı kalmadı)
9 İskoçya: 36.400 (Takımı kalmadı)
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