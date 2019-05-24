UEFA; Galatasaray FFP şartlarına uyduğunu, Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiğini açıkladı

UEFA, Galatasaray'ın FFP konusunda yaptığı anlaşma doğrultusunda 2018/19 sezonunda gerekliliklerini yerine getirdiğini açıkladı. UEFA'nın yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı anlaşmanın doğrultusunda 2018/19 sezonu için hedeflerini tamamiyle gerçekleştirdiği ve bu sezon bir yaptırım uygulanmayacağı kaydedildi.

Öte yandan Galatasaray ile yapılan anlaşmanın 2021/22 sezonuna kadar geçerli olduğu ve sarı-kırmızılıların izleme periyodunun devam ettiği duyuruldu.

FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

UEFA, FFP konusunda yaptığı anlaşmanın incelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin ise bir üst kurula sevk edildiği açıklandı.

UEFA'nın yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin Mayıs 2016'da imzaladığı anlaşma sonrasında 2018/2019 sezonu için "başa baş" bütçe gerekliliğini yerine getirmediği kaydedildi.

UEFA, Fenerbahçe'nin Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edildiğini kaydetti.

Fenerbahçe ile ilgili kararın, 2 hafta içinde çıkması bekleniyor.

