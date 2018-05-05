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  5. 05 Mayıs 2018 13:05

UEFA Galatasaray için kararını verdi

UEFA, 11 Mayıs’ta Galatasaray ile ilgili kararını açıklayacak. Edinilen bilgilere göre UEFA Galatasaray'ı Avrupa'dan men etmeyecek ama...

UEFA Galatasaray için kararını verdi
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Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak.

Sabah'ın haberine göre Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı karar öğrenildi.

İşte detaylar:
- Galatasaray'a Avrupa'dan men cezası gelmeyecek. Ancak aması var.

- Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

- Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kâra geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda.

Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro kâr açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.

- Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak.

Sabah

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