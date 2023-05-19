UEFA Ülke Sıralaması değişti, işte Türkiye'den UEFA'ya gidecek takım sayısı
UEFA Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması değişti. Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı da belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde Basel, Fiorentina'dan 120+9'da yediği golle turnuvaya veda etti. Böylelikle UEFA Ülkeler Sıralamasında İsviçre'nin bu sezon Türkiye'yi geçme şansı kalmadı.
Sezonu 12. sırada tamamlayan Türkiye'nin 2024-2025 sezonu katılımı da belli oldu.
Bununla birlikte 2024/2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takım gidecek.
Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ile sezona başlayacak. Ligi ikinci tamamlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan Avrupa sezonuna başlayacak.
Lig üçüncüsü Avrupa Ligi 2. Eleme Turu, Lig dördüncüsü ise Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan sezon açılışı yapacak.
Türkiye Kupası galibi takım Avrupa Ligi Play-Off Turu ile Avrupa sezonunu açacak.Lig 3.'sü Avrupa Ligi 2. ön eleme, Lig 4.'sü Konferans Ligi 2. ön eleme, Kupa şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
İşte ülke sıralamasında ülkelerin güncel durumları...
1. İNGİLTERE 108.998 puan
2. İSPANYA 92.855 puan
3. ALMANYA 82.481 puan
4. İTALYA 81.783 puan
5. FRANSA 61.164 puan
6. HOLLANDA 59.900 puan
7. PORTEKİZ 56.216 puan
8. BELÇİKA 42.200 puan
9. İSKOÇYA 36.400 puan
10. AVUSTURYA 34,000 puan
11. SIRBİSTAN 32.375 puan
12. TÜRKİYE 32,100 puan
13. İSVİÇRE 31.675 puan
14. UKRAYNA 29,500 puan
15. ÇEKYA 29,050 puan
16. NORVEÇ 29,000 puan
17. DANİMARKA 27,825 puan
18. RUSYA 26.215 puan
19. HIRVATİSTAN 25.400 puan
20. YUNANİSTAN 25.225 puan
21. İSRAİL 25.000 puan
22. GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ 24,475 puan
23. İSVEÇ 23,750 puan
24. POLONYA 20.750
25. MACARİSTAN 20.625 puan
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