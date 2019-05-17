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  5. 17 Mayıs 2019 19:27

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor kararı

UEFA, Beşiktaş'ın Finansal Fair-Play konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı. Trabzonspor'un ise 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığı ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

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