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UEFA'dan Süper Lig ekibine ceza

UEFA'dan Süper Lig ekibine ceza
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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) öngörülen finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle Başakşehir'e ceza verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.

Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda Futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin avro para cezası verilmesine karar verildi.

Öte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin avro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin avro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

Etiketler Başakşehir başakşehir ufa uefadan başakşehire ceza uefa'dan ceza
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