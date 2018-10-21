Uğur Demirok’a “şike” tepkisi !

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Rizespor – Konyaspor maçının ardından saha karıştı.

Rizespor taraftarları, Trabzonspor’un eski oyuncusu Uğur Demirok aleyhine, son hafta Bursaspor’a yenilmeleri nedeniyle kendilerinin küme düştükleri sezonu hatırlatarak, “şike yapsana” şeklindeki tezahüratlarda bulundu ve Uğur da formasını çıkararak tribünlere gösterdi.

Bunun üzerine Rizespor’da Muriqi, Uğur Demirok’a tepki göstererek hareketini sonlandırması yönünde bir hamlede bulundu ve iki oyuncu birbirine girdi. Rizespor’dan Abdullah Durak da, iki oyuncuyu ayırmak için geldikten sonra sert bir müdahaleyle Uğur’un eline hamle yaptı ve maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR incelemesine gitti.

Bayarslan, uzun süre soyunma odasına giden Uğur Demirok’un tekrar sahaya çağrılmasını istedikten sonra pozisyonu tekrar izledi ve sert bir müdahale yapan Abdullah Durak’a kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Not: Görüntüler beIN sports’tan alınmıştır