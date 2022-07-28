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Uğur Dündar’dan Putin tezahüratı açıklaması

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçeli taraftarların tepki çeken "Vladimir Putin" tezahüratı için Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasında Kadıköy tribünlerinin Vladimir Putin’in adını bağırarak yaptığı tezahürat gündem oldu.

Dinamo Kiev'in Ukraynalı futbolcusu Buyalsky, attığı golden sonra kale arkasındaki tribünler önünde kışkırtıcı şekilde sevinince Fenerbahçe taraftarları tepki göstermiş ve sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adıyla tezahürat yapmıştı. Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın en büyük iki takımından biri olan Dinamo Kiev'e tepki göstermek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının ‘Vladimir Putin' tezahüratı, sosyal medyada büyük tepki çekti.

‘BİR GRUBUN ANLIK TEPKİSİ’

Yaşananların ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Dündar şu ifadeleri kullandı:

“Viladimir Putin” tezahüratı tabii ki çirkin ve kabul edilemez. Ancak bir grubun anlık tepkisini tüm taraftara ve camiaya maletme çabası da o tezahürat kadar çirkin!..”

Kadıköy'de Putin tezahüratı ayıbı!Kadıköy'de Putin tezahüratı ayıbı!Şampiyonlar Ligi

 

Etiketler uğur dündar fenerbahçe tezahürat ayıp putin
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