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Umut Nayir ve Melih Bostan'ın yeni takımı belli oldu

Umut Nayir ve Melih Bostan'ın yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Umut Nayir ve Melih Bostan, Konyaspor'a transfer oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden yaşandı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.

UMUT İLE 2, MELİH İLE 3 YIL

Radyospor'a konuşan Korkmaz; "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.

Kırmızı beyazlılar Umut ile 2, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Etiketler Fenerbahçe Konyaspor Umut Nayir melih bostan konyaspor Fenerbahçe
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