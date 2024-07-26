Umut Nayir ve Melih Bostan'ın yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Umut Nayir ve Melih Bostan, Konyaspor'a transfer oldu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden yaşandı.
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, transferlere ilişkin detayları paylaştı.
UMUT İLE 2, MELİH İLE 3 YIL
Radyospor'a konuşan Korkmaz; "Umut Nayir'i ve Melih Bostan'ı kadromuza kattık. Umut şu anda takımımızın Slovenya kampına katıldı. Melih'in vize sorunu var. Gerekli başvuraları yaptık. O da aksilik olmazsa kampa katılacak." dedi.
Kırmızı beyazlılar Umut ile 2, Melih ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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