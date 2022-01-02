Ünlü astrologtan Süper Lig'i sarsacak Galatasaray ve Sergen Yalçın iddiası

Lig Radyo'ya konuk olan ünlü astrolog Meral Çolak, canlı yayında Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Galatasaray'la ilgili gündemi sallayacak iddialarda bulundu.

Lig Radyo'ya konuk olan ünlü astrolog Meral Çolak futbol dünyasına dair kehanetlerde bulundu. Çolak sezon sonunda şampiyonluk ipini Trabzonspor'un gögüsleyeceğini, Türkiye Kupası şampiyonunun ise Fenerbahçe olacağını söyledi. SERGEN YALÇIN GERİ DÖNECEK, GALATASARAY SATILACAK Çolak futbol dünyasındaki kehanetlerine devam ederken Fatih Terim'in inzivaya çekileceğini, ilk satılan kulübün Galatasaray olacağını ve Beşiktaş'tan kısa bir süre önce ayrılan Sergen Yalçın'ın geri döneceğini belirtti. Astrolog olan Meral Çolak geçtiğimiz yıl aylar öncesinden Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bilmişti. Bakalım zaman içerisinde Çolak'ın bu kehanetleri tutacak mı?