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Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı

Ünlü isim Jose Mourinho'ya küfür edip istifaya çağırdı
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Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken ünlü sanatçı Fettah Can, küfürlü bir paylaşımla Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-3 galibiyetle ayrılırken maçın ardından sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü sanatçı Fettah Can, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya küfür etti.

Fettah Can, paylaşımında, "Mourinho, s... git bu takımdan! Yeter ulan, yeter!" ifadelerini kullandı. Bir paylaşım daha yapan Fettah Can, "Fenerbahçeyi bu aşağılık futbola mahkum eden kim varsa hemen istifa etsin. Yazık valla yazık" ifadeleriyle Portekizli teknik adamı işaret etti.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken ünlü sanatçı Fettah Can, küfürlü bir paylaşımla Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu istifaya çağırdı.

 

Etiketler Fenerbahçe Fettah Can Jose Mourinho küfür Fenerbahçe istifa
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