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Usta gazeteci Büşah Gencer tüm spor medyasını atlatmayı başardı

Usta gazeteci Büşah Gencer tüm spor medyasını atlatmayı başardı
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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllığına anlaştığı haberi spor dünyasına bomba gibi düşerken spor medyasının kurt ismi Büşah Gencer 13 Mayıs'ta anlaşmayı ilk duyuran isim olarak tüm spor medyasına asıl golü atan isim oldu.

Tüm dünya Fenerbahçe'nin yeni sezonda Teknik Direktörlük için Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmasını konuşurken aslında bomba transferi Türkiye'de ilk duyuran ismin ise usta spor gazetecisi ve yazarı Büşah Gencer olduğu ortaya çıktı.

Jose Mourinho transferini 13 Mayıs'ta duyuran Gencer anlaşmayla ilgili olarak "Jose Mourinho-Ali Koç zirvesi 20 Mayıs 2024 pazartesi akşamı dedikoduları tüm @Fenerbahce camiasını sarmış durumda! …… Bu TFF, bu MHK ve bu düzenle Jose nasıl başa çıkar, bilinmez!" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Büşah Gencer'in o paylaşımı:

 

Etiketler Fenerbahçe büşah gencer Jose Mourinho transfer Fenerbahçe
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