Utrecht, Sneijder'e talip oldu

4.5 yıllık Galatasaray macerası geçtiğimiz haftalarda son bulan Wesley Sneijder, henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht de taraftarlar, 33 yaşındaki yıldızı kadrolarında görebilmek için seferberlik başlattı.

Öyle ki, kulüp başkanı Frans van Seumeren de, taraftarın bu ilgisine kayıtsız kalmayarak, Sneijder gibi bir ismi kadrolarına katmak için ellerinden geleni yaptıklarını yakın çevresine söyledi.

Ajax'ın da gündeminde bulunan, ancak şu ana kadar herhangi bir teklif yapmadığı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in Utrecht'e gitmesi hem ekonomik açıdan, hem de oyuncunun hedefleri açısından zor gözüküyor.

Şu an için Sneijder için en ciddi ekip olarak Utrecht gibi gözükse de, en az 2 yıl daha üst seviyede forma giyebilecek ve dünya kupası hedefi bulunan yıldız oyuncu, gelecek diğer teklifleri bekliyor.

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