Vagner Love Bursaspor maçında sahada

Beşiktaş'ta forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı golcü Vagner Love, Beşiktaş ve Aytemiz Alanya’nın bonservisi için anlaşmasının ardından soluğu kulüpte aldı. Takım arkadaşları ve teknik ekibiyle vedalaşan Sambacı, Siyah-Beyazlılar’a hafta başında katılacak. Yıldız ismin, Kara Kartal’daki ilk maçına Bursa’da çıkması bekleniyor.

Ara transfer döneminde Cenk Tosun’u 22 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a gönderen Siyah-Beyazlılar, milli yıldızın yerini doldurmak için birçok isimle görüşme gerçekleştirmişti. Ada’da yaptığı pazarlıklardan istediği geri dönüşleri alamaması sonrasında rotasını Süper Lig’e çeviren Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı golcüsü Vagner Love’la anlaştı. 33 yaşındaki futbolcunun ardından Akdeniz temsilcisiyle de yoğun pazarlıkların ardından 3 milyon Euro’ya el sıkışan (14 milyon TL) Beşiktaş, tecrübeli isme resmi imzaların atılmasının ardından kavuşacak.

Maaşı da belli oldu

Sambacı, Beşiktaş’tan yarım dönem için 1 milyon Euro (4.6 milyon TL), kalan 2 sezon için de dönem başına iki milyon Euro (9.3 milyon TL) maaş alacak. Vagner Love’ın gelecek hafta başından itibaren takıma katılması bekleniyor. Yıldız ismin, Siyah-Beyazlı formayla ilk karşılaşmasına ise Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor’la deplasmanda oynanacak mücadelede çıkacağı konuşuluyor.

Eşyalarını topladı

Yıldız futbolcu, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş’ın anlaşmasının ardından dün soluğu kulüpte aldı. Başarılı isim, 1,5 sezon formasını giydiği kulübün yöneticileri, takım arkadaşları ve teknik ekibiyle vedalaştı. Love, sonrasında tesislerdeki eşyalarını toplayıp alandan ayrıldı.

4 milyon TL’yi feda etti

Aytemiz Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, Vagner Love’ın Beşiktaş’a transferiyle ilgili olarak dün yerel basına açıklamalarda bulundu. Köseoğlu, “Bizim için de Beşiktaş için de hayırlı olsun. İyi bir transfer oldu bizim için de. Vagner Love’ın alacaklarından vazgeçtiği doğru. 900 bin Euro (4.2 milyon TL) alacağı vardı ondan vazgeçti” ifadelerini kullandı.