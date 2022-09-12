Valerien İsmael'den kadroda sürpriz değişiklik! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig’in 6'ncı haftasında bu akşam kendi evi Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş sürpriz bir kadro ile sahada olacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Beşiktaş, bu akşam saat 19.00’da Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Maçı FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler yönetecek. Kalede Emre oynayacak Bein Sports'un haberine göre bu akşam oynanacak zorlu karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini Emre Bilgin koruyacak.