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  5. VAR kayıtları açıklandı: İşte Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyon

VAR kayıtları açıklandı: İşte Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyon

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 15. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul pozisyonuna ait VAR konuşmaları yayınlandı.

Süper Lig'in 15. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Sivasspor - Galatasaray müsabakasının kırmızı kart pozisyonu sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

İŞTE SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇININ VAR KAYITLARI:

VAR: "Bu temas anı."

Hakem Turgut Doman: "Hızlı oynat bana. Elle oynadığını görüyorum ben. Son bir kez geniş açıdan istiyorum."

Hakem Turgut Doman: "90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum, kırmızı kart veriyorum."

VAR: "Tamamdır."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 15. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan faul pozisyonuna ait VAR konuşmaları yayınlandı.

MANAJ-BARIŞ ALPER POZİSYONU

VAR: "Turgut hocam sana potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

VAR: "Gösteriyorum."

Hakem Turgut Doman: "Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı krampona basıyor."

VAR: "Tamamdır karar senin."

NE OLMUŞTU?

Sivas'ta oynanan mücadelenin 90+9. dakikasında Sivassporlu golcü Rej Manaj, Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir faul yaptı. Faul pozisyonunun ardından Barış Alper Yılmaz acılar içinde yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girdi.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Sarı kırmızılı oyuncular, hakem Turgut Doman'a kırmızı kart itirazı yaparken VAR'dan uyarı geldi. VAR'ın uyarısının ardından monitöre giden hakem Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak sarı kart kararını değiştirmedi. Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti. 

Etiketler Galatasaray Sivasspor var kayıtları süper lig TFF Barış Alper Yılmaz
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