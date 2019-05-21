Ve ligde son hafta programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta oynanacak maçların programı belli oldu. 2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Sezonu 34. hafta programında maçlar cuma, cumartesi ve pazar günleri oynanacak.Program şu şekilde;
24 Mayıs Cuma
19.18.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
21.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
21.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
25 Mayıs Cumartesi
20.19.00 Atiker Konyaspor - Akhisarspor
26 Mayıs Pazar
20.19.00 Göztepe - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Antalyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor