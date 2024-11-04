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  5. Victor Osimhen kararını verdi

Victor Osimhen kararını verdi

Victor Osimhen kararını verdi
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Galatasaray sezon başı kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız forvet Osimhen'in bonservisini alabilmek için yoğun bir çaba gösterirken, Osimhen kararını yönetime bildirdi.

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Victor Osimhen'in kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam edebilmesi için tüm şartları zorlayacak.

Bu noktada Osimhen'in tavrının da belirleyici unsur olacağı ifade edilirken Nijeryalı golcünün, Galatasaray'da kalıp kalmama yönündeki isteğini yönetime bildirdiği öne sürüldü.

Haberde Osimhen'in kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da kalabileceğini bizzat yönetime ilettiği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcu Chelsea ve Arsenal gibi dünya devlerinin devreye girmemesi halinde Galatasaray'dan gelecek teklife olumlu dönüş yapmaya hazır.

Galatasaray ile 7 maça çıkan Victor Osimhen 4 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

Fanatik Gazetesi

Etiketler Galatasaray Victor Osimhen osimhen Galatasaray transfer
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