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  5. 15 Eylül 2018 15:34

''Vida 50 milyon Euro'ysa Rodrigues 250 milyon Euro''

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Garry Rodrigues dikkatleri üzerine çekti.

''Vida 50 milyon Euro'ysa Rodrigues 250 milyon Euro''
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Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-1 yendiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Garry Rodrigues dikkatleri üzerine çekti. 

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla alkış toplayan ve Fatih Terim'in en büyük kozlarından biri haline dönüşen Garry, Kasımpaşa maçındaki performansıyla otoritelerden tam not aldı.

ASpor'da Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendiren Emre Bol, "Bu transfer piyasasında Vida 50 milyon Euro ediyor diyorlarsa eğer, Garry Rodrigues 250 milyon Euro eder" ifadelerini kullandı.

Maçın ardından hedefine ulaştığını vurgulayan Rodrigues, "Sakatlıktan döndüm ve performansımdan mutluyum. Gollerimden daha önemlisi kazanmak ve liderliği almaktı, çok mutluyum" dedi.

Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç için konuşan Garry Rodrigues, "İlk Şampiyonlar Ligi maçını içeride oynayacağız. O günün gelmesini bekliyoruz, heyecanlıyız. Farklı bir seviye, bütün oyuncular orada oynamak ister. Umarım güzel bir performansla taraftarlarımızı yine mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

 
 

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