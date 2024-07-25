Vida'nın Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'te ter döken Domagoj Vida, Süepr Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Domagoj Vida, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Vida'nın anlaşmak üzere olduğu Türk takımı da ortaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla 4.5 yıl geçiren ve 2022-23 sezonu başında AEK'ya transfer olan Domagoj Vida, iki yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, Vida ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinin, AEK ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sadece küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi.

Beşiktaş formasıyla toplam 165 maça çıkan Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.