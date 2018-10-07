Video Hakem Bursaspor'u durduramadı !

Ligde geride kalan 7 haftada galibiyeti bulunmayan Bursaspor şeytanın bacağını kırdı… Samet Aybaba yönetiminde Ankaragücü karşısına çıkan Bursaspor 3 puanı tek golle aldı. 22.dakikada Umut Meraş’ın kafa golüyle kazanan yeşil beyazlıların 7.dakikada Sakho ve 90+1’de Lima ile bulduğu 2 gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Bursaspor’un, Samet Aybaba önderliğinde çıktığı 5 lig maçında 6 golü ‘VAR’ sonucu iptal edildi

MAÇTAN DAKİKALAR…

7´nci dakikada Sakho, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan yaptığı vuruş sonrası topu kaleci Hopf´un solundan ağlarla buluşturdu. VAR sistemi devreye girerken, pozisyonu tekrar izleyen hakem Özgür Yankaya, golden önce Stancu´nun Alihan´a yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

14´üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Meraş, altı pas çizgisi üzerinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut´un vuruşunda kaleci Hopf kurtarışıyla gole izin vermedi.

22´nci dakikada Bursaspor öne geçti. Ramazan Keskin orta alandan topu uzun oynayarak ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Soldan yaptığı koşuyla pozisyon alan Umut Meraş düzgün bir kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlağı uzak köşedeki ağlarla buluşturdu: 1-0.

42´nci dakikada hücuma organize çıkan Bursaspor´da üst üste paslaşmalar sonrası Stancu topu Aytaç´a doğru bıraktı. Aytaç´ın ceza sahası çizgisinin gerisinden yaptığı sert şutta top üstten auta çıktı.

45´inci dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Thibault Moulin vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.

54´üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Sakho hızla kaleye doğru yöneldi. Vuruşunda kaleci Hopf topa müdahale ederken, kademeye giren Kone´den seken top direğe çarparak kornere gitti.

65´inci dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına doğru yönelen Bifouma yan çizgiye yakın bir noktadan vuruşunu yaparken meşin yuvarlak kaleye paralel şekilde giderek uzaklaştı.

83´üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lima, sol çaprazdan Moulin´den sıyrılıp sert şutunu çekerken kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1´inci dakikada kontra atağa çıkan Bursaspor rakip yarı alanda hızlı çoğalırken, Latovlevici´nin pası sonrası Lima yaptığı vuruşla topu filelerle buluştu. Maçta ikinci kez VAR sistemi devreye girerken bu gol de Lima´nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma Bursaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.