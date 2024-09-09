  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı

Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı

Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı
Güncelleme:

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın Atakaş Hatayspor’a transferi için anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları arasında yer almayan Vincent Aboubakar'ın ayrılığı açıklandı.

Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcünün kesin transferi konusunda oyuncu ve Hatayspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ayrıca Beşiktaş, Aboubakar ile bulunan sözleşmelerinin karşılıklı anlaşarak sona erdirildiğini duyurdu. 

Beşiktaş'ın KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş transfer Aboubakar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrupa'da öğrencilere ''Akıllı telefon'' yasağı Avrupa'da öğrencilere ''Akıllı telefon'' yasağı Sıfır km otomobil ve SUV'larda kampanya yarışı başladı Sıfır km otomobil ve SUV'larda kampanya yarışı başladı Çorum'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti Çorum'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor Türkiye en düşük asgari ücrette Avrupa'da zirveye oynuyor Hangi markadan ne kadar araç satıldı? Ağustos ayında en çok satan otomobiller belli oldu Hangi markadan ne kadar araç satıldı? Ağustos ayında en çok satan otomobiller belli oldu Bir yanda yaz, diğer yanda sonbahar: Hava sıcaklıkları yeniden artıyor.. Bir yanda yaz, diğer yanda sonbahar: Hava sıcaklıkları yeniden artıyor.. Dolar, Euro ve altında son durum: Döviz ve değerli metaller zirvede, TL eriyor Dolar, Euro ve altında son durum: Döviz ve değerli metaller zirvede, TL eriyor MHP lideri Bahçeli'den ''Narin'' paylaşımı MHP lideri Bahçeli'den ''Narin'' paylaşımı Mauro Icardi ile Wanda Nara birlikte görüntülendi Mauro Icardi ile Wanda Nara birlikte görüntülendi Elon Musk açıkladı: Mars'a uçuşlar ne zaman başlayacak? Elon Musk açıkladı: Mars'a uçuşlar ne zaman başlayacak?
Müge Anlı'dan çok konuşulacak Narin itirafı Müge Anlı'dan çok konuşulacak Narin itirafı Ndombele'nin son hali görenleri şaşırttı Ndombele'nin son hali görenleri şaşırttı 1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak: Fiyatı ise belli oldu 1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak: Fiyatı ise belli oldu İŞKUR verileri açıkladı: En çok işçi aranan sektörler belli oldu İŞKUR verileri açıkladı: En çok işçi aranan sektörler belli oldu Yasa dışı bahis sitelerinde Engin Polat kampanyası rezaleti Yasa dışı bahis sitelerinde Engin Polat kampanyası rezaleti Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı Bu sahillerde 3 gün boyunca denize girişler yasaklandı Bu sahillerde 3 gün boyunca denize girişler yasaklandı Milli voleybolcu Zehra Güneş şık elbisesiyle görenleri hayran bıraktı Milli voleybolcu Zehra Güneş şık elbisesiyle görenleri hayran bıraktı 3 gündür kayıplardır... İki genç kızdan güzel haber geldi 3 gündür kayıplardır... İki genç kızdan güzel haber geldi iPhone 16 modelleri görücüye çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri iPhone 16 modelleri görücüye çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri