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  5. Vodafone Park bu tezahüratla inledi

Vodafone Park bu tezahüratla inledi

Vodafone Park bu tezahüratla inledi

Beşiktaş taraftarı, perşembe günü görevinden Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı unutmadı. Siyah beyazlı taraftarlar Kayserispor maçı öncesi Sergen Yalçın için tezahürat yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifasının ardından takımın başında Önder Karaveli sahaya çıkarken, Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş'ta yaşanan olumsuz süreçlere ve alınan kötü sonuçlara karşın taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, uzun süre tezahüratlarda bulundular. Siyah-beyazlı tribünler, "Sergen Yalçın" diye tempo tutarak, eski teknik direktörlerini unutmadılar. Futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, ardından da "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratı yaparak takımın kötü gidişatı sonlandırmasını istedi. 

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sergen yalçın taraftar tezahürat
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