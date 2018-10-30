  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 30 Ekim 2018 13:47

Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım sesleri !

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında geçen karşılaşmda Beşiktaşlı taraftarlar, ara ara Aziz Yıldırım tezahüratlarında bulundu.

Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım sesleri !
A+ A-

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadelelenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhinde tezahüratlarda bulundular.

Siyah- beyazlı taraftarlar “Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım” ve “Kümede kal Fenerbahçe” tezahüratı yaptılar.

Öte yandan spor yorucusu Dilmen, konuyla ilgili “Fenerbahçe değişmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez.” dedi.

beşiktaş , fenerbahçe , beşiktaş haberleri , fenerbahçe haberleri , aziz yıldırım , son dakika beşiktaş haberleri , son dakika fenerbahçe haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM