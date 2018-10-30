Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım sesleri !

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadelelenin son dakikalarında Beşiktaşlı taraftarlar Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe aleyhinde tezahüratlarda bulundular.

Siyah- beyazlı taraftarlar “Beşiktaş’ın çocuğu Aziz Yıldırım” ve “Kümede kal Fenerbahçe” tezahüratı yaptılar.

Öte yandan spor yorucusu Dilmen, konuyla ilgili “Fenerbahçe değişmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez.” dedi.