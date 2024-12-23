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Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma!

Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında geceye damgasını vuran tartışma!
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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederken geceye iki teknik direktör Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasındaki tartışma damgasını vurdu.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor-Bodrum FK karşılaştı. İki teknik adamdan Şenol Güneş maç öncesi ve maç sonunda Volkan Demirel'in elini sıkmak istese de karşılık alamadı.

Maçın ardından Bodrumspor FK Teknik Direktörü Volkan Demirel "Önce şunu söyleyeyim oyuncularımı kutluyorum. Ben burada çok oynadım. Stat ve atmosfer anlamında çok sevdiğim bir yerdir. Bu kadar pozisyon bulup değerlendiremediğinizde olmadı. Maçın önüne geçmek istemiyorum. Benim camialarla hiçbir sorunum yok. Bu benim şahsi işim. Eğer ölene saygısı yoksa bir insanın canlısına hiç saygım olmaz. Maçta tünel çıkışında muhtemelen kazanmanın da verdiği anlık durumla 'çok terbiyezsin' dedi. Ben elini sıkmamakla saygısızlık yaptıysam, terbiyesizim. Sen ölenlere saygı duymamakla yaptıklarınla asıl sen terbiyesizsin" dedi.

Şenol Güneş ise Volkan Demirel'in kendisi hakkındaki açıklamalarına "İt de gelse ben hoş geldin derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere. Benim işim olarak görevim; gelene "hoş geldin" demektir. Ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam ben!" diyerek yanıt verdi.

Etiketler Trabzonspor volkan demirel Şenol Güneş maç sonu açıklamalar hatay deprem kavga tartışma
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