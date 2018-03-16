Volkan Demirel'e derbide özel görev !

Volkan Demirel, kupadaki Beşiktaş maçında kırmızı kart görmüştü. Aykut Kocaman bu hareketi nedeniyle öğrencisine çok kızdı. Volkan, hocasından özür dileyince aradaki buzlar eridi.

Kocaman, Galatasaray derbisi öncesi öğrencisiyle özel bir görüşme yaptı ve özel bir görev verdi. Başarılı teknik adam, “Maçta defansa sen komuta edeceksin. Duran toplarda, akan oyunda kısacağı her pozisyonda onları sen yönlendireceksin. Arkadaşların saha içinde tribünleri değil, senin sesini duymalı. Ve her şeyden önemlisi sadece kendi işine bakacaksın. Sakın hakemlerle tartışmaya girme. Unutma, bu maçın telafisi olmayacak” uyarısında bulundu.