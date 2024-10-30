Volkan Demirel'in yeni adresi resmen belli oldu
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Süper Lig ekibi Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Bodrumspor’da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından göreve Volkan Demirel getirildi.
Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
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