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  5. 24 Temmuz 2017 09:21

Volkan Şen Galatasaray'a imza atıyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli kanat oyuncusu Volkan Şen, Galatasaray'a imza atmaya çok yakın.

Volkan Şen Galatasaray'a imza atıyor
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Galatasaray ile adı geçmeye başlayan Volkan Şen’e, Teknik Direktör Igor Tudor’un yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüp ile adı geçmeye başlayan Volkan Şen’e, Teknik Direktör Igor Tudor’un yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Hırvat çalıştırıcının bonservisi edilde olan milli futbolcu için olumlu rapor bildirdiği ortaya çıktı.

Yerli futbolcu transferine de statü gereği ihtiyaçları olduğunu belirten Tudor’un, “Volkan sorunlu bir isim gibi gelebilir ama bizim için maliyeti yönünden büyük bir risk değil. Milli takım havuzunda bulunan önemli bir yetenek. Kadromuzda yer alması bizim açımızdan bir avantaj olabilir. Bu yüzden Volkan Şen’i transfer edelim” diye yönetime rapor verdiği bildirildi.

Milliyet

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