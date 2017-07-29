Volkan Şen'den Bursaspor'a: ''Geri dönmek istiyorum''

Bursaspor’da Volkan Şen sürprizi... Fenerbahçe’den ayrılan ve pek çok kulüp tarafından istenmesine rağmen kimseyle anlaşma sağlamayan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun eski kulübüne haber gönderdiği ortaya çıktı.



Bursa’da şampiyonluk yaşayan ve iki farklı dönemde oynayan Volkan Şen, “Geri dönmek istiyorum” mesajı yolladı. Bursaspor Yönetimi ise daha önce Fenerbahçe’ye transfer süreci sıkıntılı olan Volkan Şen konusunda taraftar tepkisinden çekiniyor. Başkan Ali Ay kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. Teknik direktör Paul Le Guen ile yapılan toplantıda ise Fransız çalıştırıcı, Volkan Şen’e onay verdi, kendisinden yararlanabileceğini söyledi.



Hayata dönmüştü



Trabzonspor’da yaşadığı sorunlu zamanların ardından Bursaspor’da tekrar hayata dönen ve müthiş bir performans ortaya koyan Volkan Şen, yeniden Yeşil-Beyazlı formayla hayat bulmak istiyor. Volkan’ın adı Galatasaray’la da anılıyor.



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