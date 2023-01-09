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  5. Weghorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Weghorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Weghorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi
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Beşiktaş Kulübü, Hollandalı golcü Wout Weghorst'un salı günü takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Beşiktaş Kulübü, takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Wout Weghorst hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Hollandalı golcünün sözleşmesinde Premier Lig’den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro’ya sözleşmesi feshedilebilir gibi bir maddenin olmadığı belirtilen açıklamada, “Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz” ifadeleri kullanıldı.

DHA

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Wout Weghorst transfer
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