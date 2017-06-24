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  5. 24 Haziran 2017 10:23

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray ile Sneijder’in menajeri Albers, İstanbul’da masaya oturdu. İki tarafın da tüm planlarını ayrılık üzerine kurduğu dile getirildi.

Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor
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Galatasaray’da Wesley Sneijder için ayrılık vakti! Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, görüşmelerde bulunmak için İstanbul’a gelirken, iki taraf da bütün planlarını ayrılık üzerine yapıyor.

Teknik direktörlüğe Igor Tudor getirildikten sonra idman temposundan ve izinlere getirilen kısıtlamalardan fazlasıyla rahatsız olan Sneijder’in, bundan sonraki kariyerini daha rahat geçirmek istediği ve bu yüzden ona göre bir kulüp baktığı bildirildi.
 
Teklif bekliyor

Galatasaray’ın Tudor’la devam edeceğinin anlaşılmasından sonra bu kararı alan Sneijder’in bir taraftan da 2018 Dünya Kupası öncesi Hollanda Milli Takımı’ndaki yerini kaybetmek istemediği biliniyor. Bu yüzden ABD MLS ekiplerinin ilgisine şu an için yanıt vermeyen Sneijder, Avrupa’dan kendisine bir talip çıkmasını bekliyor.
 
Sneijder cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Igor Tudor da bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor. Kendi sisteminde Sneijder’i düşünmeyen Tudor’un, Hollandalının kalması halinde yine sorunların merkezi olmasından çekiniyor.

Milliyet

Wesley Sneijder , transfer , ayrılık , menajer , Galatasaray