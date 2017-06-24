William Vainqueur Galatasaray yolunda !

Roma forması giyen William Vainqueur'la masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncudan "Seve seve gelirim" cevabını aldı



Teknik direktör Igor Tudor'un takımda istemediği Nigel de Jong'un yerine yeni bir ön libero arayan G.Saray yönetimi, Roma'dan William Vainqueur'ı gözüne kestirdi.

Imbula ve Kucka'yı pahalı bulan idareciler, geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Haiti asıllı Fransız oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı.

Orta sahayı güçlendirmek için kaptan Selçuk İnan'ın yanına monte etmeyi planladığı 29 yaşındaki ön liberoyla temasa geçen Özbek yönetiminin, oyuncudan da olumlu cevap aldığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk teklifine 'Varım' dediği öğrenilen Vainqueur'ın, "Kulübümle anlaşırsanız, seve seve gelirim" yanıtıyla masadan kalktığı bildirildi.

Deneyimli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Igor Tudor'un da onay verdiği Vainqueur'ı kadroya katmak için Roma'yla pazarlıklara başladı.

İtalyan kulübüyle önümüzdeki sezon sözleşmesinin bitmesini koz olarak kullanmayı planlayan yöneticilerin, istenilen 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini en az yarı yarıya indirmeye çalışacakları ve anlaşma sağlanması halinde oyuncuyu hazırlık kampına yetiştirecekleri ifade edildi.

VAINQUEUR KİMDİR?

Adı: William-Jacques Vainqueur

Doğum tarihi: 19.11.1988 (28 yaşında)

Doğduğu il: Neuilly-sur-Marne / Brezilya

Boyu: 1,79 m

Uyruğu: Fransa / Haiti

Mevki: Orta saha - Önlibero

Ayak: sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 5,50 milyon €

Son sezon performansı: 33 maç, 1 asist

Oynadığı takımlar: Nantes, Standard Liege, Dinamo Moskova, Roma, Marsilya

Habertürk