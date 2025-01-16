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Yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı maçlar açıklandı

Yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı maçlar açıklandı
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Trendyol Süper Ligi'nde ikinci yarısında başlayacak olan yabancı VAR hakemi uygulamasının hangi maçlarda uygulanacağın resmen açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de bu hafta başlayacak olan 2024/25 sezonunun ikinci yarısında yabancı VAR hakemlerinin görev alacağı açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı VAR hakemleriyle ilgili süreci NTV'ye anlattı.

Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz." dedi.

"Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda uygulanacak değil mi?" sorusuna ise Mecnun Otyakmaz şu yanıtı verdi, "İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz."

TFF'den daha önce yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz haftalar itibarıyla, VAR uygulamaları üzerinden yaşanan tartışmaların Futbol iklimine olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun önüne geçmek, futbolumuzun marka değerini korumak ve VAR sisteminin daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla, yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Süper Lig'in ikinci yarısında geçici bir süreyle yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu geçiş sürecinin, genç hakemlerimizin gelişimine ve yetkinlik kazanmasına imkan tanıyacağı değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

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