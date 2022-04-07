Yayın ihalesinde beINSport fiyat düşürdü, Saran ''mahkemeye gideriz'' dedi

Süper Lig ve 1.Lig yayın ihalesinde son durum... BeinSort fiyat düşürdü, Saran Group, 2 ayrı teklifi için de mahkemeye gideceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihale sürecini kelimenin gerçek manasıyla kördüğüme çevirdi. TFF, ihale şartnamesinde kendi koyduğu kurallara uymuş değil. İmzalanıp verilen tekliflere şartnamede 15 gün içinde yanıt verileceği belirtilse de üzerinden 1 ay geçmesine rağmen yanıt yok.

Nihat Özdemir'in istifasıyla TFF'de ortaya çıkan kriz, yayın ihalesini de ayrıca olumsuz etkiledi. Nitekim Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu da buna dikkat çekerek, sürenin ciddi şekilde daraldığını vurguladı. Ağaoğlu, ihaleyi alacak firmaya hazırlık fırsatının kalmayabileceğine dikkat çekti.

Yayın komisyonunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, üyeler Mehmet Baykan ve Erhan Kamışlı'nın görevi bırakmasından sonra alınacak karar merakla bekleniyor.

Saran Group teklifinin arkasında: Mahkemeye gideriz

Saran Group, yayın ihalesi sürecinin başladığı ilk günden beri ilkeli duruşunu koruyor. TFF Yayın İhalesi şartnamesine harfiyen uyan Group, rakiplerinin aksine teklif aşamasında teminatını yatırdı. Saran Group ayrıca TFF'nin çağrısıyla davet edildiği 5 paket için ayrıca teminatını ödedi. Buna karşın TFF'den olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmedi. Yasal olarak tüm şartları yerine getiren Saran Group'un TFF'nin geri adım atması durumunda süreci mahkemeye taşıyacağı belirtildi.

Saran Group'un birinci teklifi ne?

Saran Group, ilk teklif olarak Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de Süper Lig TV modeli öneriyor. TFF’ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti para ve gelir paylaşımı teklif ediyor.

Saran Group yayın ihalesinde 5 paketi imzaladı (İkinci teklif)

Saran Group, daha önce yaptığı açıklamada 5 paketi imzalayıp TFF'ye gönderdiğini açıklamıştı. Bu paketler şöyle:

Paket 1-B: Saran Group: 324 milyon TL

Paket 1-C: Saran Group: 30 milyon TL

Paket 1-E: Saran Group: 16 milyon 200 bin TL

Paket 2: Saran Group: 5 milyon dolar

Paket 3: Saran Group: 6 milyon dolar

TRT'nin geri çekildiği paketi de Saran Group imzaladı

Paket 1D için TRT imzayı atmış, daha sonra ihaleden çekilmişti. TFF'nin 28 Şubat açıklamasına göre paket 1-D için imza hakkı Saran Group'a geçti. Paket 1-D, TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle, Süper Lig maçlarının geniş özetleri ve haber amaçlı görüntü haklarını içeriyor. Saran Group'un teklifi, 168 milyon 750 bin TL + KDV. Saran Group, bu pakete de imza atıp, teminatını yatırdı.



BeIN teminat vermedi teminat istedi

Mevcut yayıncı kuruluş ise 3 yıllık teklifin 1 yıla düşürülmek istenmesi üzerine daha önce yaptığı 2 milyar 100 bin TL'lik teklifi düşürdü. Son olarak anlaşmanın bir yıllık olması halinde BeIN, 1 milyar 850 milyon TL önerdi. Anlaşmanın devam etmesi için de teminat istedi. Böylece yayın ihalesinde teminat vermeyen mevcut yayıncı kuruluş aksine TFF'den teminat istemiş oldu.

Süper Lig isim sponsorluğu

BeIN, ihale şartnamesinde olmayan isim sponsorluğu için ilk yıl 500 milyon TL vaat ediyor. Ancak diğer yıllar için bu teklifin geçerli olmadığını kulüplere ilettiği belirtiliyor. TFF, isim sponsorluğunu yayın ihalesi dışında ayrıca satacağını duyurmuştu.

Enflasyon farkı

Saran Group ile Digitürk'e bağlı BeIN'ın 3 yıllık tekliflerinde dikkat çeken bir başka konuysa enflasyon farkı. Saran Group her yıl TEFE - TÜFE oranında artışı kabul etti. BeIN ise her yıl sabit yüzde 10 zam önerdi.



Ali Koç'un tercihi Saran Group

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada naklen yayın ihalesinde Saran Group'un teklifine sıcak bakığını açıkladı. Koç şöyle konuştu: "Saran Grubu daha az para veriyor ancak yayın gelirinden ortaklık sunuyor. Digiturk'ün ücreti yüksek gözüküyor ama enflasyon farkı vermiyorlar. Üç yılda beIN'in verdiği para çöpe dönecek. Saran'ın teklifine sıcak bakıyoruz."

Paketler neyi içeriyor?

TFF, 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın haklarını içeren paket 1-A ile ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı.

Ajansspor