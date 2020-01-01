'Yenge' Irina Moroziuk'tan yürek hoplatan poz

Daha önce sansasyonel fotoğraflarıyla gündeme gelen Çaykur Rizesporlu futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, şimdi de kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaştı. Irina’nın söz konusu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Irina Morozyuk, kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için “Muzumun fiyatı nedir?” sorusunu bırakmıştı.

Süper Lig’in ilk yarısını sonuncu bitiren Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev takımından Mykola Morozyuk kiralık olarak geçtiğimiz sene kadrosuna katmıştı.

