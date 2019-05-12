Yeni Malatyaspor 3 - 1 Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile BB Erzurumspor karşılaştı. İlk yarı başladığı gibi 0-0 sona erdi. İkinci devreye Yeni Malatyaspor golle başladı. 50'de Aleksic takımını öne geçirdi.

61'de Bifouma skoru 2-0 yaparken, Erzurumspor 75. dakikada Rashad Muhammed'in golüyle ümitlendi: 2-1.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Ömer Şişmanoğlu son sözü söyledi ve Yeni Malatyaspor maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 47 yaparken, Erzurumspor ise 32 puanda kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent Cevahir, Guilherme, Murat Yıldırım, Bifouma (Dk. 78 Ömer Şişmanoğlu), Aleksic (Dk. 90 Robin Yalçın), Adem Büyük (Dk. 86 Eren Tozlu), Kamara

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Leo, Hakan Arslan (Dk. 88 Samed Ali Kaya), İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Sunu, Tshabalala (Dk. 63 Rashad Muhammed), Eduok, Opseth (Dk. 74 Lokman Gör)

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Goller: Dk. 50 Aleksic, Dk. 62 Bifouma, Dk. 90+4 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 75 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Chebake, Dk. 50 Aleksic, Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 55 Sunu, Dk. 57 Kanstrup, Dk. 90+4 Lokman Gör, Dk. 90+7 İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada sol kanattan Tshabalala'nın pasıyla kale sahası içerisinde buluşan Eduok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada Sunu'nun sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içerisinde buluşan Eduok'un vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.

22. dakikada Kamara'nın ceza sahası içerisindeki pasıyla buluşan Bifouma'nın kale sahası üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

28. dakikada sağ kanatan Mina'nın ortasında Bifouma kale sahası üzerinde topla buluştu. Bifouma'nın vuruşunda kaleci Sehic'ten dönden topu savunma kornere gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Opseth'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Chebake'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün vuruş yapan Aleksic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

52. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Sunu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Taylan Antalyalı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içerisinde buluşan Sunu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR odasından gelen uyarı sonrasında Sunu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

62. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Aleksic'in ceza sahası dışından pasıyla buluşan Bifouma'nın bekletmeden vuruşu kaleci Sehic'ten döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Bifouma, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0

70. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Adem Büyük'ün vuruşu direkten döndü. Bifouma'nın tamamladığı top savunmaya çarparak kornere çıktı.

75. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı bire indirdi. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kamara'nın ceza sahası içerinde verdiği pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu kaleci Sehic'in sağından topu ağlara yolladı: 3-1

90+8 dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Lokman Gör ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Leo'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Lokman'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR merkezinden gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

