Yeni Malatyaspor 5 - 0 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında orta sıralarda yer alan iki takımdan Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Malatyaspor maça taraftarının da desteğiyle çok hızlı başladı. Henüz 4. dakikada savunma arkasına koşu yapan Boutaib'in şutu yandan auta gitti. Maçın 19. dakikasında Trabzon gole yaklaştı. Rodallega'nın savunmadan seken vuruşu Novak'ın önünde kaldı. Novak'ın vuruşu ise az farkla auta gitti. 4 dakika sonra bu kez Rodallega yüzde yüzlük pozisyonda topu kale yerine auta yolladı.

36'da Hosseini'den topu kapan Boutaib'in pasında Guilherme attığı golle Malatyaspor'u 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra bu kez Guilherme'nin ortasında Aleksic topa çok şık dokundu ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Trabzonspor atağında Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle, önce Sosa'nın ardından Rodallega'nın şutunda gole izin vermedi. 1 dakika sonra bu kez Novak şutunu çıkaran Farnolle, Malatyaspor'u devreye 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi 48'de Aleksic'in yaklaşık 35 metreden attığı müthiş frikik golüyle durumu 3-0'a getirdi. Yeni Malatyaspor dalga dalga Trabzon kalesine gelmeye devam etti. 51'de bu kez Boutaib ceza sahasında attığı golle skoru 4-0 yaptı.

Durmak bilmeyen ev sahibi ekip, 54'te savunma arkasına sarkan Guilherme ile bir gol daha buldu ve farkı beşe çıkardı: 5-0.

Maçın son bölümlerinde 6. golü arayan Malatyaspor'da savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Pereira'nın vuruşunda Onur gole izin vermedi ve mücadele 5-0'lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 21'e yükseltirken, Trabzonspor ise 16 puanda kaldı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 5 - 0 TRABZONSPOR

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Guilherme (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran), Adem Büyük (Dk. 71 Pereira), Aleksic, Boutaib (Dk. 89 Eren Tozlu)

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini (Dk. 54 Hüseyin Türkmen), Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 54 Ekuban), Olcay Şahan, Rodallega, Nwakaeme

GOLLER: Dk. 36 ve 64 Guilherme, Dk. 38 ve 48 Aleksic, Dk. 51 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 66 Rodallega (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 4: Adem Büyük'ün ceza sahasının dışından savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Boutaib'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yakınından auta çıktı.

DAKİKA 23: Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahasının sağında Pereira topla buluştu. Pereira'nın pasında ceza sahasında topu alan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti.

DAKİKA 36: Boutaib, rakip savunmanın hatasıyla kaptığı topu Guilherme'ye verdi. Guilherme, ceza alanına girer girmez, öne çıkan kaleci Onur'un sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

DAKİKA 38: Guilherme sağdan ceza alanının dışından topu kale önüne doğru gönderdi. Altıpasın çaprazındaki Aleksic'in sol ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Evkur Yeni Malatyaspor maçta 2-0 öne geçti.

DAKİKA 39: Aleksic'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kale direğine çarparak auta çıktı.

DAKİKA 40: Sosa'nın yaklaşık 25 metreden şutunda top kaleci Farnolle'den döndü. Ceza alanında bu kez Rodallega'nın vuruşunda yine Farnolle'den dönen topu Malatyaspor savunması uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

DAKİKA 41: Sol çaprazda kaleye yakın noktada topu önünde bulan Novak'ın şutunda, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 48: Ceza alanına uzak mesafede kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic, meşin yuvarlağı kaleci Onur'un sağından filelere gönderdi: 3-0.

DAKİKA 51: Guilherme'nin sol köşeden kullandığı kornerde altıpas önündeki Boutaib'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 4-0.

DAKİKA 64: Evkur Yeni Malatyaspor farkı 5'e çıkardı. Aleksic'in pasında, savunmanın arkasına sarkan Guilherme, kaleci Onur'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi ve ev sahibi ekip maçta 5-0 öne geçti.

DAKİKA 79: Aleksic'in pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Pereira'nın vuruşunda, kaleye giden topu, savunmada Hüseyin çıkararak golü önledi.

DAKİKA 82: Nwakaeme'nin pasında ceza alanının solunda topla buluşan Ekuban'ın müsait durumda şutunda, kaleci Farnolle gole izin vermedi.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta takımını, son oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya sürdü.

Ünal Karaman, geçen hafta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 1 oyuncu değişikliğine gitti. Karaman, kadroda bulunmayan Burak Yılmaz'ın yerine Anthony Nwakaeme'ye ilk 11'de şans verdi. Bordo-mavili ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Rodallega ve Anthony Nwakaeme ilk 11'i ile çıktı.

YENİ MALATYA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Bulut, Trabzonspor karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Ahmet Ildız, Guilherme, Adem Büyük, Aleksic ve Boutaib ilk 11'ini sürdü.

Sarı-kırmızılı takımda ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Murat Akça ve Mitchell Donald kadroda bulunmazken, Michael Pereira ise yedekler arasında yer aldı. Bu futbolcuların yerine Mina, Aleksic ve Ahmet Ildız ilk 11'de sahaya sürüldü.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Kültürel mirasımız Arslantepe Unesco yolunda" yazılı pankartla çıktı.

