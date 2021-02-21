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  5. 21 Şubat 2021 22:05

Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu dönemi bitti

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu dönemi bitti
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Spor Toto Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, son haftalarda yaşanan başarısız tablodan dolayı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.
 

Yeni Malatyaspor , Hamza Hamzaoğlu
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